Nova Era em Azeroth: Lançamento de World of Warcraft! A luta para salvar a Alma do Mundo de Azeroth das forças malignas do Caos começa agora com o lançamento oficial de World of Warcraft... Folha Vitória|Do R7 27/08/2024 - 11h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

World of Warcraft: The War Within

A luta para salvar a Alma do Mundo de Azeroth das forças malignas do Caos começa agora com o lançamento oficial de World of Warcraft: The War Within no mundo inteiro! Confira abaixo o trailer de lançamento:

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Batalhões recebem cães farejadores para reforçar ações policiais no ES

• Black Desert Mobile revela novo modo Azunak Arena; pré-temporada começa hoje

• Ressaca do Vital terá show do Chiclete com Banana em Vitória