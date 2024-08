Nova Lei no Espírito Santo: Cadastro de Estupradores Aprovado pela Assembleia Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Na sessão desta quarta-feira, 21, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou... Folha Vitória|Do R7 21/08/2024 - 19h21 (Atualizado em 21/08/2024 - 19h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na sessão desta quarta-feira, 21, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou o projeto de lei 267/2024, que estabelece a criação de um cadastro para condenados por estupro e por crimes praticados com violência doméstica e familiar contra mulheres no Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Pela segunda vez, candidatos negros superam os brancos nas eleições

• Inovação sustentável avança na filtração industrial

• Bioware detalha seu compromisso com Dragon Age: The Veilguard