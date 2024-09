Nova taxa de compras promete arrecadação recorde em 2024 Em junho, o Congresso aprovou a alíquota de 20% nas compras de produtos importados de até US$ 50 em sites que aderiram ao Programa... Folha Vitória|Do R7 03/09/2024 - 13h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 13h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em vigor desde agosto, a taxa para as compras pela internet de produtos de até US$ 50 deverá arrecadar R$ 700 milhões este ano. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, confirmou a estimativa em entrevista coletiva para detalhar a proposta do Orçamento de 2025.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Taxação de compras até US$ 50 renderá R$ 700 milhões neste ano

• Campanha publicitária destaca leites fermentados

• Cultivo de orquídeas em escritórios traz benefícios para a saúde