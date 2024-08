Novas Animações de Burnice Encantam Jogadores de Zenless Zone Zero Foto: Reprodução/HoYoVerse//GAMES Folha Vitória Zenless Zone Zero, um dos mais populares jogos de gacha da atualidade,... Folha Vitória|Do R7 16/08/2024 - 15h26 (Atualizado em 16/08/2024 - 15h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Zenless Zone Zero, um dos mais populares jogos de gacha da atualidade, continua a expandir seu universo com novos personagens. Recentemente, vazamentos revelaram animações “engraçadas e fofas” para a personagem Burnice, deixando a comunidade do jogo impressionada com sua perfeição. Confira o vídeo mais abaixo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Agenda Cultural: Vital, Movimento Cidade, Teatro e muito mais

• Intersolar 2024 aborda novas estratégias para o setor solar

• World of Warcraft: The War Within lança o curta Luz e Sombra