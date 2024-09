Novas artes de personagens de Dragon Quest III HD-2D Remake são reveladas A empresa divulgou artes detalhadas de personagens para todas as classes de vocações que podem ser recrutadas no jogo, incluindo a... Folha Vitória|Do R7 04/09/2024 - 11h11 (Atualizado em 04/09/2024 - 11h11 ) ‌



Com a data de lançamento de Dragon Quest III HD-2D Remake se aproximando (14 de novembro), a Square Enix continua aumentando o hype dos fãs. Desta vez, a empresa divulgou artes detalhadas de personagens para todas as classes de vocações que podem ser recrutadas no jogo, incluindo a nova classe Monster Wrangler.

