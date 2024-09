Novas Escolas do Futuro prometem transformar a educação no Espírito Santo Escola do Futuro é uma certificação de ensino implementada em escolas estaduais já existentes no Espírito Santo Folha Vitória|Do R7 09/09/2024 - 16h40 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Espírito Santo terá mais 35 Escolas do Futuro no próximo ano, totalizando 50 escolas com o novo programa de ensino. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, com o secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, pelas redes sociais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Deolane deixa prisão após cinco dias e deve usar tornozeleira

• Próxima grande atualização de Diablo Immortal chega ainda em setembro

• Logitech G lança novo Mouse G309 e teclado G515