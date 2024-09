Novas oportunidades: concursos do ICMBio e Ibama com 810 vagas O edital deve ser publicado em até seis meses; convocações dependem de disponibilidade orçamentária Folha Vitória|Do R7 01/09/2024 - 03h31 (Atualizado em 01/09/2024 - 03h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a realização dos concursos públicos para os quadros do ICMBio (Instituto Chico Mendes e de Conservação da Biodiversidade) e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Ministério da Gestão autoriza concursos com 810 vagas no ICMBio e Ibama

• PF apreende anabolizantes e prende homens que recebiam produto na Serra

• Grave acidente deixa três mortos na ES-482 em Alegre