Novidade no universo dos games: Bungie anuncia Destiny Rising A Bungie e a NetEase Games estão trabalhando juntas no desenvolvimento de um novo jogo mobile chamado Destiny Rising, voltado para... Folha Vitória|Do R7 04/09/2024 - 09h31 (Atualizado em 04/09/2024 - 09h31 ) ‌



A Bungie e a NetEase Games estão trabalhando juntas no desenvolvimento de um novo jogo mobile chamado Destiny Rising, voltado para dispositivos iOS e Android. Segundo informações do Destiny Bulletin, a revelação oficial do jogo deve acontecer nas próximas semanas.

