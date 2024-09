Novidades emocionantes em Dragon Ball: Sparking! ZERO Batalhe com as diversas transformações do vilão de Dragon Ball Z e salve o universo Folha Vitória|Do R7 06/09/2024 - 16h31 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h31 ) ‌



A Bandai Namco Entertainment America Inc. acaba de revelar um novo trailer com as mais novas adições ao elenco de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, oriundas do arco final de DRAGON BALL Z, a saga Boo.

