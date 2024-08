Novidades emocionantes em That Time I Got Reincarnated as a Slime Aventure-se como Sumire em busca de sua amiga de infância Folha Vitória|Do R7 30/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h11 ) ‌



A Bandai Namco anuncia o lançamento do DLC 1 “A Strange Fate” de That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles! A expansão de conteúdo permite que os jogadores saiam em uma jornada para encontrar Hinata, amiga de infância de Sumire e capitã dos Western Holy Church's Crusaders.

