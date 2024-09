Novidades emocionantes em The Sims 4 para a temporada de 'Continua' Assista ao trailer da temporada aqui Folha Vitória|Do R7 06/09/2024 - 15h41 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sul Sul!

Ontem (5), The Sims compartilhou uma prévia do novo conteúdo que chegará ao The Sims 4 durante a temporada de “Continua”, que adicionará novos capítulos às histórias dos seus Sims.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

‌



Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• The Sims 4 revela novo pacote de expansão na temporada de ‘continua…’

• Botija de gás tem reajuste e preço pode chegar a R$ 130 no ES

• Suspeito leva choque ao tentar roubar celular de jovem e apanha de testemunhas em Vitória