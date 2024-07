Novo Centro Integrado de Monitoramento promete mais segurança para usuários de transporte público Um centro integrado inaugurado nesta segunda-feira (22) vai monitorar os dez terminais do sistema Transcol, as quatro estações... Folha Vitória|Do R7 22/07/2024 - 12h43 (Atualizado em 22/07/2024 - 12h43 ) ‌



Um centro integrado inaugurado nesta segunda-feira (22) vai monitorar os dez terminais do sistema Transcol, as quatro estações do aquaviário, a Rodoviária de Vitória, a Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida.

