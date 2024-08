Novos Chefes de Crimson Desert Agitam a Gamescom Foto: Pearl Abyss/Divulgação O vindouro jogo de ação e aventura de mundo aberto da Pearl Abyss, Crimson Desert, está pela... Folha Vitória|Do R7 21/08/2024 - 16h22 (Atualizado em 21/08/2024 - 16h22 ) ‌



O vindouro jogo de ação e aventura de mundo aberto da Pearl Abyss, Crimson Desert, está pela primeira vez disponível para ser jogado na gamescom, em uma demonstração focada no combate. Para uma melhor noção do lado aventura do jogo, relembre o trailer de 2023.

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



