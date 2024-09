Novos desafios em World of Warcraft: The War Within A Série 1 traz novo raide no Palácio Nerub-ar, masmorras, Chefes Mundiais, nova série JxJ e novos recursos Folha Vitória|Do R7 11/09/2024 - 09h21 (Atualizado em 11/09/2024 - 09h21 ) ‌



A Série 1 de The War Within já está disponível, e com ela chegam novos desafios. Enquanto os campeões de Azeroth se aventuravam em Khaz Algar explorando sua superfície e terras subterrâneas para confrontar Xal’atath, os aliados nerubianos dela, liderados pela Rainha Ansurek, preparavam-se para a batalha.

