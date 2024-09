Novos jogos do PlayStation Plus para setembro prometem aventuras emocionantes A PlayStation acaba de anunciar novas aventuras no catálogo de jogos PlayStation Plus em setembro. Folha Vitória|Do R7 11/09/2024 - 16h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 16h01 ) ‌



A PlayStation acaba de anunciar novas aventuras no catálogo de jogos PlayStation Plus em setembro. Os destaques incluem o lançamento de “The Plucky Squire” no mesmo dia de sua estreia, levando os jogadores a uma jornada entre mundos 2D e 3D, onde um herói deve restaurar um final feliz ao seu livro de histórias.

