Novos Roteiros para Impulsionar o Turismo no Espírito Santo Foto: governo do ES/Thiago Soares/ Folha Vitória Festival de balonismo em Pancas e Romaria dos Homens: atrações turísticas... Folha Vitória|Do R7 31/07/2024 - 17h33 (Atualizado em 31/07/2024 - 17h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

De balonismo a festas religiosas. Criar roteiros turísticos vendáveis, inspirados nas potencialidades de cada região do Espírito Santo, e impulsionar a divulgação desses atrativos incluindo capacitação de todo o ecossistema envolvido para atrair visitantes de todo o país. Este é o propósito do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES) para os próximos dois anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Duplicação da BR-101: vigas de ponte entre Guarapari e Anchieta começam a ser içadas nesta quinta

• Endometriose acomete cerca de 190 milhões de mulheres no mundo

• Holding é uma alternativa para ter eficiência tributária