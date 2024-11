Número de violações raciais cresce em mais de 20% no Brasil Número de violações raciais cresce em mais de 20% no Brasil Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 01h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h28 ) twitter

Número de violações raciais cresce em mais de 20% no Brasil

O número de violações raciais cresceu em mais de 20% no Brasil entre 2023 e 2024, é o que aponta dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. No ano passado, foram registrados 347 casos e, neste ano, até o momento, 427.As denúncias registradas também aumentaram em 9%, em 2023 foram 278, e em 2024 até agora foram 303. Para o advogado criminalista Anderson Burke, a injúria racial é uma espécie de racismo, e está sujeita às normas constitucionais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais informações sobre este assunto.

