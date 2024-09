O crescimento das corridas de rua no Brasil Com a contínua popularização da prática esportiva, cresce também o número de corredores e de clubes de corrida de rua

Foto: Divulgação/DINO

Segundo a pesquisa “O Perfil do Atleta Brasileiro”, realizada pela Ticket Sports e repercutida pelo Estadão, a maior fatia de inscrições em eventos esportivos em 2023 foi para as corridas de rua, com 82,4%. E, de acordo com dados da Associação Brasileira de Corridas de Rua, divulgados pela revista Veja, em 2023 foram realizadas mais de 150 mil provas de rua.

