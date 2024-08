O Crescimento Surpreendente da População Idosa no Espírito Santo Foto: Reprodução redes sociais A população idosa do Espírito Santo quase dobrou nas últimas duas décadas, alcançando 16... Folha Vitória|Do R7 25/08/2024 - 12h30 (Atualizado em 25/08/2024 - 12h30 ) ‌



A população idosa do Espírito Santo quase dobrou nas últimas duas décadas, alcançando 16% do total de habitantes em 2023. O aumento é notável, passando de 8,2% no ano 2000 para, aproximadamente, 680 mil pessoas na terceira idade este ano, segundos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

