O futuro promissor das fintechs no crédito brasileiro Estimativa se apoia no avanço contínuo do setor, que concedeu R$ 21,1 bilhões em 2023, volume 52% maior do que no ano anterior Folha Vitória|Do R7 10/09/2024 - 18h01 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h01 ) ‌



Mantendo o ritmo de crescimento ano após ano, as fintechs tendem a quintuplicar sua presença no mercado de crédito brasileiro nos próximos cinco anos, atingindo 10%. A estimativa é da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e se baseia no avanço contínuo do setor, que hoje representa cerca de 2% do segmento.

