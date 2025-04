O Monge Já Disponível em Tibia Tibia lança sua primeira nova vocação desde 1997: o Monge. Classe combina combate corpo a corpo com cura e suporte. Folha Vitória|Do R7 08/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h26 ) twitter

Tibia lança sua primeira nova vocação desde 1997: o Monge. Classe combina combate corpo a corpo com cura e suporte.

Primeira nova vocação em Tibia desde 1997 estreia oficialmente

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todas as novidades sobre o Monge e a atualização do jogo!

