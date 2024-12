O que o Botafogo precisa para ser campeão brasileiro nesta quarta (4) O que o Botafogo precisa para ser campeão brasileiro nesta quarta (4) Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 10h35 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h35 ) twitter

Botafogo

Apenas quatro dias após a maior conquista da sua história, o título da Libertadores, o Botafogo pode garantir mais um troféu já nesta quarta-feira (4): o de campeão brasileiro de 2024.Líder isolado do Brasileirão, com 73 pontos, o Fogão enfrenta o Internacional, às 21h30, no Beira-Rio, pela 37ª e última rodada do campeonato. O jogo pode valer o título brasileiro com uma rodada de antecedência, dependendo de uma combinação de resultados.

