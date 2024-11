Obra interdita trecho de avenida em Cariacica na próxima semana Obra interdita trecho de avenida em Cariacica na próxima semana Folha Vitória|Do R7 15/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h29 ) twitter

Obra interdita trecho de avenida em Cariacica na próxima semana

A Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, terá um trecho completamente interditado entre as 22h de terça-feira (19) e as 10h de quinta-feira (21) devido ao avanço nas obras do viaduto próximo ao Estádio Kleber Andrade. A interdição acontece para a realização do içamento das vigas.Segundo o secretário de Obras, Weverton Moraes, o bloqueio ocorrerá na pista sentido Estação Ferroviária/Segunda Ponte, enquanto o acesso ao sentido Shopping Moxuara permanecerá fechado até o término completo das obras. Durante o içamento, um guindaste será utilizado na área onde atualmente se realiza a conversão do tráfego para Vitória e Campo Grande.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre a interdição e suas implicações no trânsito!

