Ônibus estava cheio e sentei na escada O acidente impressionante, que aconteceu na noite de quarta-feira (4), no Centro de Vitória, foi registrado por câmera de segurança... Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 22h09 (Atualizado em 05/12/2024 - 22h09 )

A estudante Aundrea Camporese, de 17 anos, arremessada de um ônibus do Sistema Transcol em movimento durante uma curva, no Centro de Vitória, contou que estava sentada nas escadas do veículo no momento do acidente. Em entrevista exclusiva à TV Vitória/Record, a adolescente relatou que o ônibus estava muito cheio e por conta disso precisou se sentar nas escadas no meio de duas pessoas.

Para saber mais sobre este incidente e as declarações da estudante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

