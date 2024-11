OPINIÃO | A falta que Neymar faz para a Seleção Brasileira OPINIÃO | A falta que Neymar faz para a Seleção Brasileira Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h48 ) twitter

Imagem da Seleção Brasileira

Foto: Lucas Figueiredo/CBF Não é piada. Neymar faz muita falta à Seleção Brasileira. O Neymar saudável, aquele que joga bola, e não o Neymar que só é visto em sites de entretenimento e fofoca por conta das festas e compras exóticas. O que também não é piada é que o técnico Dorival Júnior realmente disse que viu "muitos pontos positivos" e o atacante Raphinha afirmou que a Seleção Brasileira "jogou pra caral..." no empate em 1 a 1 com o Uruguai, na noite de terça-feira (19), pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Que fase!

