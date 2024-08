Oportunidade Imperdível: Curso Gratuito de Petróleo no Espírito Santo! Foto: pexels O Reação Offshore, curso que capacita profissionais gratuitamente para o mercado offshore terá, pela primeira... Folha Vitória|Do R7 07/08/2024 - 12h06 (Atualizado em 07/08/2024 - 12h06 ) ‌



O Reação Offshore, curso que capacita profissionais gratuitamente para o mercado offshore terá, pela primeira vez, uma turma fora do estado do Rio de Janeiro. Com patrocínio da PRIO, maior empresa independente de óleo e gás do país, o programa oferecerá 60 vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade social no Espírito Santo.

