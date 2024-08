Oportunidade Imperdível: Inscrições Abertas para Cursos Online Gratuitos! Foto: Freepik Já estão abertas as inscrições para a nova oferta de cursos online do Programa Qualificar ES. São 9 mil vagas... Folha Vitória|Do R7 20/08/2024 - 17h53 (Atualizado em 20/08/2024 - 17h53 ) ‌



Já estão abertas as inscrições para a nova oferta de cursos online do Programa Qualificar ES. São 9 mil vagas em cursos online de profissionalização, ofertadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

