Oportunidades Imperdíveis: Estaleiro Jurong Oferece 58 Vagas em Aracruz

O Estaleiro Jurong está com 58 oportunidades de emprego abertas em Aracruz, na região...

Folha Vitória|Do R7

14/08/2024 - 10h46 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h46 )



O Estaleiro Jurong está com 58 oportunidades de emprego abertas em Aracruz, na região Norte do Espírito Santo. Dentre as vagas estão: analista de planejamento, encanador industrial, ferramenteiro, projetista de tubulação naval entre outros.

