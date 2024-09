Folha Vitória |Do R7

Orquídeas: o toque verde que transforma escritórios em ambientes saudáveis Flores sempre estão incorporadas em diversos ambientes. Com estilos decorativos, algumas espécies de floreios podem se destacar.

Foto: Divulgação/DINO

O comércio de orquídeas é um dos mais rentáveis do mundo. Segundo o relatório da Business Research Insight, de 2023, mercado global dessa espécie foi de US$ 292,6 milhões em 2021. Até 2030, deve atingir US$ 408,39 milhões em 2030, exibindo um crescimento anual de 3,67% durante o período de previsão.

