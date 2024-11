Os desafios para Vitória receber uma etapa da Stock Car em 2025 Os desafios para Vitória receber uma etapa da Stock Car em 2025 Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 11h31 (Atualizado em 08/11/2024 - 11h31 ) twitter

Stock Car em Vitória

Rubens Barrichello é um dos ídolos que correm a Stock Car, principal categoria de automobilismo do País. A principal categoria do automobilismo nacional deve desembarcar em Vitória no segundo semestre do ano que vem. É a Stock Car, que reúne nomes como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Ricardo Zonta e Nelsinho Piquet, entre outros. A empresa promotora da Stock Car, a Vicar, confirmou o interesse, assim como o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. Para fazer o sonho virar realidade, no entanto, é preciso superar alguns desafios, principalmente na questão da mobilidade urbana.

