Paciente irritado arremessa objetos de posto de saúde em funcionárias

Um paciente, de 58 anos, ficou irritado e arrancou um computador do lugar e xingou funcionárias de um posto de saúde no bairro São João Batista, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (14). O paciente chegou a perguntar a uma das funcionárias se ela queria levar uma facada ou um tiro.LEIA TAMBÉM:Criminosos invadem casa e matam criança de 11 anos a tiros em LinharesPreso por matar psicólogo foi para festa e cultos após o crime: “Sem arrependimento"Adolescente de 16 anos é assediada em ônibus do Transcol na SerraPessoas que trabalham na unidade disseram à equipe da TV Vitória/Record que o homem é um velho conhecido e que é bem difícil de lidar. Ao todo, três funcionárias foram vítimas do suspeito. A primeira delas foi ameaçada de morte. O homem perguntou à funcionária se ela gostaria de levar uma facada ou um tiro.A segunda funcionária quase foi atingida por um objeto, arremessado pelo paciente. Já a terceira quase foi alvo de um computador arremessado pelo homem. As três funcionárias decidiram prestar depoimento à Polícia Civil e representar queixa contra o homem. Segundo as mulheres, o paciente estava muito nervoso. Ele estava na unidade de saúde para fazer uma coleta de sangue, para a realização de exames. No momento em que o homem chegou ao local, as senhas para as coletas estavam sendo distribuídas. Ele conseguiu pegar a senha 25, mas queria ser atendido antes de todos os outros pacientes. A confusão começou a partir deste momento.As vítimas ainda foram xingadas, com vários palavrões. A Polícia Militar foi acionada, mas o paciente fugiu. No entanto, ele foi capturado após buscas do lado de fora da Unidade.

