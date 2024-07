Padres no comando e até ocupação: relembre fatos históricos dos 190 anos da Ales Foto: Divulgação/Ales A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) inicia a comemoração de seus 190 anos de criação...

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) inicia a comemoração de seus 190 anos de criação. Desde a sua fundação, o Poder Legislativo coleciona histórias e curiosidades, como ter sido presidida por três padres, criado uma CPI para investigar ação militar no conflito do Contestado e também sido alvo de uma ocupação de manifestantes, que cobravam o fim do pedágio da Terceira Ponte.

