PaiN Gaming conquista o título do CBLOL 2024 em grande estilo Com mais de 11 mil torcedores no Ginásio do Mineirinho, equipe volta a levantar a taça após três anos Folha Vitória|Do R7 09/09/2024 - 16h40 (Atualizado em 09/09/2024 - 16h40 )



A Grande Final da Segunda Etapa da edição 2024 do Campeonato Brasileiro de League of Legends (o CBLOL) aconteceu no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte, onde 11.200 torcedores mostraram toda a força e paixão da Comunidade Brasileira de League of Legends (a CBLOL), esgotando os ingressos no ginásio mineiro, e presenciando uma série que marcou a história do torneio.

