Palestra aborda qualidade e agilidade na execução de obras de saneamento

A palestra "Estratégias para aprimorar a qualidade e agilizar a execução das recomposições de valas em serviços de saneamento" está na programação de eventos especiais do 35º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan. A discussão acontecerá no primeiro dia do evento - 22 de outubro, terça-feira, às 15h.Mediada por Cesar Fornazari Ridolphopelo, superintendente Operação Norte na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o encontro contará com participação de Valmir Bonfim, diretor presidente na Fremix Pavimentação e Construções; Cláudio Ricieri Britta, diretor técnico na Andrade Britta Tecnologia em Concreto Asfáltico; e Sandro Pereira Ferreira, coordenador de Contratos da Concremat Engenharia e Tecnologia.O 35º Encontro Técnico/Fenasan 2024 é uma realização da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em parceria com a Associação dos Especialistas em Saneamento (AESAN), e acontecerá entre os dias 22 e 24 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Esta edição traz como tema central "Saneamento Ambiental: condição fundamental para o enfrentamento das mudanças climáticas". Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória! Leia Mais em Folha Vitória: Esposa esfaqueia o marido durante discussão em Santa Teresa

