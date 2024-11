Palmeiras tem mais chances de título brasileiro do que o Botafogo; entenda Palmeiras tem mais chances de título brasileiro do que o Botafogo; entenda Folha Vitória|Do R7 26/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 12h13 ) twitter

Palmeiras e Botafogo

Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, na abertura da 36ª rodada do Brasileirão. O jogo tem clima de "final antecipada", já que as duas equipes têm os mesmos 70 pontos e disputam a liderança do campeonato.Com uma vitória a mais (21 contra 20), o Palmeiras lidera o Brasileirão. Faltando três rodadas, o time alviverde depende apenas dos seus próprios resultados para conquistar o seu terceiro título brasileiro seguido.

