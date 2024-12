Papai Noel chega de barco à Orla de São Pedro; veja como foi Papai Noel chega de barco à Orla de São Pedro; veja como foi Folha Vitória|Do R7 30/11/2024 - 22h47 (Atualizado em 30/11/2024 - 22h47 ) twitter

Papai Noel chega de barco

O bairro São Pedro, em Vitória, foi palco de um evento especial neste sábado (30), com a inauguração da decoração de Natal ao lado do Bombom Caieiras. Por volta das 18h30, moradores e visitantes acompanharam a chegada do Papai Noel, que desembarcou de barco, marcando o início das celebrações natalinas na região.

