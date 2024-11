Parque em Vitória vai ter rock, hip-hop e batalhas de rap neste sábado Parque em Vitória vai ter rock, hip-hop e batalhas de rap neste sábado Folha Vitória|Do R7 07/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 07/11/2024 - 19h29 ) twitter

Parque em Vitória

Foto: Elienai Batista/ @elienaifotografia O Atlântica Parque, em Jardim Camburi, Vitória, vai ganhar vários ritmos no próximo sábado (9) com o projeto "Kombinação", a Kombi estilizada que se tranforma em palco para músicos. Entre as atrações, todas gratuitas, estão rock, hip-hop e batalhas de rap.A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc) da Capital e vai das 18h até as 22h. A Kombi carrega a banda "The Roquers", composta por uma família de artistas.

