Partida Imperdível: Cruzeiro Enfrenta Fortaleza em Cariacica! Foto: Staff Images / Cruzeiro Apesar da tentativa do dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, de tirar o jogo... Folha Vitória|Do R7 30/07/2024 - 02h02 (Atualizado em 30/07/2024 - 02h02 ) ‌



Apesar da tentativa do dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, de tirar o jogo Cruzeiro x Fortaleza do estádio Kleber Andrade, a partida está confirmada para Cariacica e vai acontecer na segunda-feira (5), às 21 horas, pela 21ª rodada do Brasileirão.

