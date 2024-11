Passageiro assalta taxista e ameaça: "Para, senão te meto a faca" Passageiro assalta taxista e ameaça: "Para, senão te meto a faca" Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 14h51 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h51 ) twitter

Um taxista de 45 anos foi assaltado e ameaçado de morte no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. O carro dele foi levado pelo criminoso, que agiu sozinho. O crime aconteceu no início da noite desta segunda-feira (22).A vítima revelou que entrou em desespero no momento em que estava refém. "O bandido disse: 'Para aí, senão te meto a faca'. Ele pegou meu veículo e foi embora", disse o taxista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

