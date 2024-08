Paulinho Gogó: Risadas Garantidas em Vitória! Foto: @debonis_ Paulinho Gogó, o icônico personagem criado por Maurício Manfrini, estará em Vitória com o novo show de... Folha Vitória|Do R7 12/08/2024 - 08h55 (Atualizado em 12/08/2024 - 08h55 ) ‌



Paulinho Gogó, o icônico personagem criado por Maurício Manfrini, estará em Vitória com o novo show de humor, “Só e Bem Acompanhado”. O espetáculo, inspirado no filme do próprio artista, "Top Love – Só e Bem Acompanhado", será apresentado nos dias 17 e 18 de agosto, no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória.

