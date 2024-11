Pé-quente tricolor? Bruno Mars assiste ao Fla-Flu no Maracanã Pé-quente tricolor? Bruno Mars assiste ao Fla-Flu no Maracanã Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 23h48 (Atualizado em 17/10/2024 - 23h48 ) twitter

Bruno Mars no Maracanã

O cantor Bruno Mars foi uma presença ilustre no Maracanã na noite desta quinta-feira (17). O astro americano, de 39 anos, está no Brasil para turnê e aproveitou a noite de folga para assistir ao Fla-Flu.Vestido de verde, "Bruninho" tirou fotos, foi simpático com os fâs e assistiu à vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o rival, com gols de Lima e Arias.VEJA TAMBÉM:> Fluminense vence o Flamengo e se afasta da zona de rebaixamento> Memphis faz primeiro gol e Corinthians sai da zona de rebaixamento> Neymar em lista de jogadores mais ricos do ano mesmo sem jogar

