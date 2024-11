Pedalar ajuda a evitar e combater artrose nos joelhos, aponta estudo Pedalar ajuda a evitar e combater artrose nos joelhos, aponta estudo Folha Vitória|Do R7 02/11/2024 - 19h09 (Atualizado em 02/11/2024 - 19h09 ) twitter

Imagem ilustrativa sobre artrose nos joelhos

Por Thais Szegö, Agência EinsteinPedalar oferece diversos benefícios à saúde: fortalece o sistema cardiovascular, ajuda a regular a pressão arterial e a glicemia, entre outros. E a ciência vem descobrindo novas vantagens. Uma pesquisa publicada em setembro no periódico Medicine & Science in Sports & Exercise indica que a prática também diminui o risco de artrose nos joelhos e, em quem já tem a condição, alivia os sintomas e o avanço do quadro.

