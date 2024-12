Péricles, Dudu Nobre e Grupo Revelação juntos no Pagode do Pericão em Vitória Show será no próximo sábado (7) e faz parte dos eventos de lançamento da rádio FM O Dia Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 01h08 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O público capixaba já pode se preparar para uma noite memorável de samba e pagode. No próximo sábado (7), o cantor Péricles traz a turnê Pagode do Pericão para a Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória, em um dos eventos de lançamento da rádio FM O Dia. O show promete ser uma celebração da música brasileira, com a participação especial de dois ícones do gênero: Dudu Nobre e o Grupo Revelação.

Não perca a chance de viver essa experiência única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher é presa suspeita de tentar incendiar lanchonete com galão de gasolina

VÍDEO | Babá dá cigarro eletrônico para bebê e polícia abre investigação

Adolescente é suspeito de matar amigo no quintal de casa em Viana