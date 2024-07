Perigo à Vista: O Risco de Usar Álcool para Acender Churrasqueiras Foto: Reprodução/ Record TV Na noite do último domingo (28), João Lorenzo de Conceição Viana, de 2 anos, morreu após ter... Folha Vitória|Do R7 30/07/2024 - 02h02 (Atualizado em 30/07/2024 - 02h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na noite do último domingo (28), João Lorenzo de Conceição Viana, de 2 anos, morreu após ter 95% do corpo queimado durante um churrasco em Pinheiros, na região Norte do Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Baixo engajamento custa US$ 8,9 trilhões à economia global

• Nana Caymmi coloca marcapasso; não há previsão de alta

• Agência de marketing digital lança curso de Facebook Ads para microempresários