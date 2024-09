Folha Vitória |Do R7

Pesquisa revela que a maioria dos brasileiros cuida da pele Entre as mulheres, o índice chega a 88%, enquanto 64% dos homens usam algum produto de cuidado para a pele. Dra. Ana Carulina Moreno...

Foto: Divulgação/DINO

Uma pesquisa da MINDMINERS, sobre cuidados pessoais dos brasileiros, apontou que 76% dos entrevistados utilizam algum produto de cuidado com a pele. Os dados mostram que, em um recorte de gênero, o percentual é maior entre as mulheres (88%) do que entre os homens (64%).

