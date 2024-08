Petrobras Enfrenta Desafios com Resultado Negativo no 2º Trimestre Foto: FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL A Petrobras teve um resultado negativo de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre de 2024... Folha Vitória|Do R7 10/08/2024 - 10h25 (Atualizado em 10/08/2024 - 10h25 ) ‌



A Petrobras teve um resultado negativo de R$ 2,6 bilhões no segundo trimestre de 2024 devido a eventos que impactaram o resultado contábil, mas com efeito residual no caixa.

