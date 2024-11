Piloto amputado vai estrear em competição de kart em Vitória Piloto amputado vai estrear em competição de kart em Vitória Folha Vitória|Do R7 16/11/2024 - 11h28 (Atualizado em 16/11/2024 - 11h28 ) twitter

Piloto amputado vai estrear em competição de kart em Vitória

A FDK Cup Racing vai reunir mais de 100 pilotos de kart rental no Kartódromo de Jardim Camburi, nos dias 23 e 24 de novembro, em Vitória. A competição já é uma das maiores do Estado em organização e em número de pilotos. E chega para mostrar que o kart é uma modalidade para todos. Como prova o piloto Gabriel Bonelle. Ele é um dos inscritos na categoria estreantes, que conta com mais de 40 pilotos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades da competição!

