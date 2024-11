Piloto capixaba Lucas Coffler é campeão no GP Brasil em Vespasiano (MG) Piloto capixaba Lucas Coffler é campeão no GP Brasil em Vespasiano (MG) Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 14h50 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h50 ) twitter

Lucas Coffler e Guido Arthur Sousa mostram os troféus que conquistaram no GP Brasil de kart

Dois pilotos capixabas subiram ao pódio subiram ao pódio no GP Brasil, um dos maiores eventos de kart amador do calendário nacional e que terminou no domingo (20), em Vespasiano (MG). Lucas Coffler foi campeão na categoria estreantes, para festa da família que viu de pertinho a conquista dele. E Guido Arthur Sousa foi o quarto colocado na categoria sênior.

