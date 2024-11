Pitoco: cão peludinho some no bairro José de Anchieta, na Serra Pitoco: cão peludinho some no bairro José de Anchieta, na Serra Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h50 ) twitter

Pitoco desaparecido

Pitoco desapareceu no dia 20 de outubro na Rua Ágata, próximo ao projeto Curumim, no bairro José de Anchieta, na Serra. O mascote é muito amado, de pelagem branca com manchas caramelo, porte médio e peludinho. Sua família está desesperada por notícias e pede a ajuda de todos para encontrá-lo.Se você o viu ou tem qualquer informação que possa ajudar, entre em contato pelo número (27) 99884-2859.VEJA OS DETALHES:Nome: PitocoBairro: José de AnchietaCidade: SerraTelefone: (27) 99884-2859 - DaniData do desaparecimento: 20 de outubroLocal: Rua Ágata, próximo ao projeto CurumimCaracterísticas: Pelagem branca com manchas caramelo, porte médio e peludinho.Perdeu seu pet? >> Saiba como divulgar animais perdidos no Folha Vitória.

