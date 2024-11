PM é preso em Vitória após agredir delegado em blitz da Lei Seca PM é preso em Vitória após agredir delegado em blitz da Lei Seca Folha Vitória|Do R7 25/11/2024 - 01h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h48 ) twitter

PM é preso em Vitória após agredir delegado em blitz da Lei Seca

Um policial militar foi preso na madrugada deste domingo (24) após se envolver em uma confusão durante uma blitz da Lei Seca, na Enseada do Suá, em Vitória. Ele chegou a agredir o delegado da Polícia Civil Maurício Gonçalves da Rocha, chefe da Divisão Especializada de Delitos de Trânsito.A situação começou após a abordagem de um veículo na Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho. O condutor do carro, que não teve a identidade revelada, recusou o teste do bafômetro. Quando os agentes informaram que seria lavrado um auto de infração, o passageiro, que se identificou como policial militar tentou intervir, pedindo que o procedimento não fosse realizado.

